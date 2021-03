Les résultats des tests menés sont alarmants : les trois quarts des encres les plus utilisées en France présentent un risque sanitaire élevé.

L’étude menée par l’ UFC-Que Choisir visait à contrôler la conformité des encres de tatouage vis-à-vis de la réglementation européenne. Pour ce faire, 20 encres parmi les plus utilisées en France ont été sélectionnées . Sur 20 produits, 15 sont fabriqués aux États-Unis, 2 en Chine et 3 dans l’Union européenne.

Quels sont donc ces composants si risqués se cachant dans la composition des encres ? On retrouve, entre autres :

Si les encres de tatouage sont encadrées par la réglementation européenne, c’est parce qu’elles peuvent présenter un risque sanitaire élevé . Et pour cause : suite à l’étude, nombre d’entre elles s’avèrent cancérigènes.

Action de l’UFC-Que Choisir

Face à cette menace pesant sur la santé des consommateurs, l’association a décidé d’agir sur plusieurs fronts.

Vigilance

Si vous envisagez de vous faire tatouer prochainement, ayez en tête les recommandations de l’UFC. L’association vous invite à une vigilance élevée, en vous renseignant très précisément sur les composants des encres qui seront employées dans votre tatouage.

Responsabilité

Tatoueurs professionnels, assurez-vous de n’utiliser que des encres sans effet négatif sur la santé de vos consommateurs. Votre responsabilité est de garantir une qualité sanitaire élevée, conformément à la législation.

Rappel des produits

L’UFC-Que Choisir a saisi la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), afin d’ordonner le rappel immédiat des produits présentant un risque sanitaire identifié par l’étude. Elle enjoint également à retirer de la vente les encres dangereuses et à intensifier les contrôles.