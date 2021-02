Qu’est-ce que l’astreinte ?

Si vous devez travailler en dehors de vos horaires de travail habituels, même s’il ne s’agit que de répondre à de potentiels appels sur vos jours de repos, vous êtes d’astreinte.

Il peut s’agir d’astreinte téléphonique, opérationnelle ou technique et n’importe quel salarié peut être concerné, indépendamment de sa position hiérarchique. C’est-à-dire qu’un ouvrier peut être d’astreinte aussi bien qu’un cadre.

Pendant le temps d’astreinte, le salarié a l’obligation d’être joignable et en mesure d’intervenir pour effectuer une tâche si besoin, sans pour autant être à la disposition permanente et immédiate de son employeur. Le personnel d’astreinte a le droit de faire des courses, d’aller se promener ou de recevoir des amis dès l’instant où il reste joignable sur la période d’astreinte qui lui a été attribuée. Il n’a pas non plus pour obligation de se trouver proche de l’entreprise.