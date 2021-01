Afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19 et soutenir les entreprises, le gouvernement a mis en place un certain nombre d' aides financières. L’État et la MSA, Mutualité sociale agricole, accompagnent les exploitants agricoles avec un dispositif exceptionnel. Ils prennent en charge le coût d’un remplaçant lorsque l’exploitant est contraint de rester chez lui et ne peut donc pas accomplir les travaux de l’exploitation agricole.

Cette allocation de remplacement pour les non-salariés agricoles est applicable rétroactivement à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au 16 février 2021, fin envisagée de l’état d’urgence sanitaire.