Propriétaires comme locataires peuvent parfois avoir des difficultés à se trouver. Anciennement appelé Locatio , le dispositif DossierFacile permet de rétablir la confiance entre candidats et bailleurs. Chaque intervenant a la possibilité d’utiliser la plateforme mise en place par le gouvernement pour constituer un dossier de location efficace ou pour s'assurer de la fiabilité de son futur locataire.

La démarche est simple et nous vous la détaillons ici :

Pour établir votre dossier de location en toute confiance, servez-vous du dispositif DossierFacile. Cet outil, mis en place par le gouvernement, vous permet de constituer un dossier clair, cohérent et complet. Ainsi, avec ce dossier de qualité, vous rassurez votre futur propriétaire et ne lui fournissez que des documents dont il a le droit de faire la demande.

Propriétaires : trouvez facilement votre futur locataire

Dans les localités où la demande de logement est très supérieure à l’offre, les propriétaires se retrouvent souvent sous des montagnes de dossiers. Comment vous y retrouver ? Et comment déceler le locataire idéal ? DossierFacile met tous les candidats sur un pied d’égalité et vous aide à y voir plus clair.

En tant que propriétaire, deux cas de figure peuvent se présenter :

Vous recevez un courriel d’un candidat qui vous invite à consulter son dossier sur DossierFacile. Dans ce cas, inutile de vous créer un compte. Ce lien vous donnera directement accès à ses pièces justificatives et vous pourrez alors les consulter et les télécharger. Vous décidez de ne recevoir des candidatures que par ce biais. Vous devez alors vous créer un compte propriétaire sur dossierfacile.fr. Une fois toutes les informations requises fournies, vous obtiendrez un lien que vous pourrez insérer sur votre annonce ou envoyer directement à des candidats. Ils pourront alors directement téléverser leurs documents justificatifs sur votre espace. Vous centralisez ainsi toutes les demandes de location.

Les documents fournis par les candidats locataires soumis à une série de tests et une certification de qualité leur est attribuée. Si ceux-ci sont clairs, cohérents et complets (qualité « 3C »), ils sont validés. Vous ne recevez alors que des dossiers fiables qui vous aident à choisir votre futur locataire en toute confiance.

À noter : ce dispositif est également ouvert aux agences immobilières.