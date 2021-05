Après une année 2020 morose dans le secteur des embauches, l'année 2021 s'annonce meilleure en matière d’emplois. Selon une enquête de Pôle emploi , plus de 2,7 millions de projets de recrutement sont prévus cette année, soit une hausse de 30 000 intentions d’embauche par rapport à 2019, dernière année « normale » pour le marché du travail.

Par ailleurs, les deux régions qui recrutent le plus sont l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes , avec respectivement 477 300 et 323 500 projets. Toutefois, ce nombre est à relativiser, car les intentions d’embauche diminuent par rapport à 2019 (respectivement -3,1 % et -3,7 %). De son côté, la Nouvelle-Aquitaine est la région qui connaît la plus forte hausse du nombre de projets de recrutement par rapport à 2019 (+15,2 %, soit 296 940 intentions d’embauche).

Pour cette année 2021, les intentions d’embauche sont les plus élevées dans le secteur des services aux particuliers , avec plus d’un million de projets de recrutement, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 2019. Le secteur des services aux entreprises (646 800 projets) et le commerce (329 010) sont également à la recherche de nouveaux salariés.

Le top 10 des métiers qui recrutent le plus en 2021

Alors, quels sont les métiers qui recrutent le plus en 2021 ? Les employeurs sont principalement à la recherche de viticulteurs et d’arboriculteurs salariés, avec 149 070 projets de recrutement en 2021. Les agents d’entretien de locaux (113 890 projets) et les serveurs de café ou de restaurant (90 900 projets) complètent le podium des métiers qui manquent de bras.

D’ailleurs, la restauration est parmi les secteurs qui devraient le plus recruter : 89 510 projets concernent les aides et apprentis de cuisine et les employés polyvalents de la restauration. Suivent : les agriculteurs salariés (88 160 projets) et les professionnels de l’animation socioculturelle (86 340 projets).

Le secteur de la santé et les métiers d’accompagnement sont également à la recherche de main-d’œuvre. Ainsi, 85 680 projets de recrutement concernent les aides-soignants, 83 090 pour les aides ménagères et aides à domicile et 42 500 projets pour les infirmiers.

Autres chiffres à noter : de nombreuses entreprises comptent embaucher des ouvriers non qualifiés de l’emballage et des manutentionnaires (75 350 projets) et des employés de libre-service (71 630 projets).