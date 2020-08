Une réunion informelle ne suffit pas pour exiger la mise en marche d’une installation

En l’espèce, un fournisseur d’accès Internet et de téléphonie mobile avait été chargé de fournir une box et des lignes téléphoniques pour la commande à distance d’installations photovoltaïques. Toutefois, le client s’était plaint d’une cessation sans alerte du fonctionnement de la centrale, d’une perte de production d’énergie et d’un préjudice financier. Il avait alors assigné en indemnisation la société ayant réalisé les travaux de construction, fourniture, pose, automatisation des cellules HTA et raccordements divers.

Le client soutenait que lors d’une réunion précédente, les intervenants avaient convenu une mise en service anticipée de l’installation ce qui lui permettait d’exiger une indemnisation pour les dysfonctionnements constatés.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 mars, rejette la demande formée par le client estimant qu’une réunion informelle n’est pas suffisante pour juger que la mise en service est exigible et engager la responsabilité de l’installateur.