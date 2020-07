Les périodes des soldes sont très appréciées des cybercriminels dont le terrain de jeu est plus étendu. Afin de ne pas tomber dans les mailles de leurs filets, il est possible de mettre en place certaines mesures préventives. Explications en 8 conseils pratiques.

Pour y parvenir, certains n’hésitent pas à créer de faux sites internet avec de faux produits à des prix plus qu’intéressants. D’autres inventent aussi de fausses promotions ou utilisent des techniques comme l’ hameçonnage et les attaques ransomware , la création de faux supports techniques , de faux SAV ou encore de fausses livraisons, etc.

Le service d’assistance et de prévention du risque numérique du gouvernement met en garde les internautes envers ces pratiques frauduleuses. Afin d’éviter toute escroquerie, voici quelques conseils à suivre.

Vérifier l’authenticité des sites sur lesquels vous vous rendez pour vos achats

La vigilance est de mise. En effet, certains sites internet sont créés par les cybercriminels uniquement pour les soldes.

Renseignez-vous sur le site en question. Regardez si vous trouvez des avis laissés par d’autres internautes via des forums, les moteurs de recherche, etc. Si vous ne trouvez aucun renseignement et que les offres sont attrayantes, il s’agit peut-être d’un faux site. Certains sont la copie conforme d’un site fiable et authentique, à l’exception d’un seul caractère qui change dans l’intitulé.

Se méfier des offres trop alléchantes

Un téléviseur dernier cri à moins de 400 € doit vous mettre la puce à l’oreille. Il est recommandé de rechercher le produit que vous convoitez sur d’autres sites plus connus afin de comparer son prix à celui pratiqué par la concurrence. Plus la différence est importante, plus il est nécessaire de se méfier.

Faire attention aux produits contrefaits

Les produits contrefaits pullulent sur le net. Ils sont très nombreux et quasi imperceptibles. Durant la période des soldes, les prix proposés sont exceptionnellement (et anormalement) plus bas que la moyenne. Soyez vigilant !

Ne pas tenir compte des messages ou appels aguicheurs

« Bonjour, nous vous invitons à nous rappeler au 0 8xx xxx xxx pour récupérer votre colis ». « Suite à votre achat, faites valider la garantie auprès du SAV ». Voici le type de message que vous pouvez recevoir par SMS.

Certains utilisent même des disques automatiques vous invitant à rappeler un numéro surtaxé pour confirmer une livraison.

Il est recommandé de rappeler le SAV ou le transporteur via le numéro que vous trouverez directement sur le site officiel, plutôt que celui laissé sur votre messagerie ou envoyé par SMS.

Se protéger de l’hameçonnage, la technique préférée des cybermalveillants

Lorsque vous recevez un mail avec des promotions intéressantes, veillez à ne pas cliquer sur les liens. Il est préférable de se rendre directement sur le site de l’enseigne. En effet, certains liens redirecteurs peuvent vous conduire sur un site dit « parallèle », dont l’intitulé et l’adresse sont quasi identiques, à un caractère près.

Cette technique permet entre autres de s’emparer des codes d’accès et des données personnelles et/ou bancaires des internautes. Il s’agit du phishing ou hameçonnage, l’une des techniques les plus utilisées par les arnaqueurs du net.



Ne pas communiquer ses données personnelles et enregistrer ses données bancaires en ligne

En règle générale, soyez très prudents avec les achats sur le net. Ceux-ci peuvent conduire à une usurpation de votre identité voire au vol de vos données bancaires. Évitez d’enregistrer votre carte bancaire sur vos sites favoris !

Changer régulièrement ses mots de passe

Si vous avez des comptes personnels créés auprès de certaines enseignes en ligne, changez régulièrement vos mots de passe. Ceux-ci doivent être sécurisés et différents d’un site à un autre.

Acheter sur des sites locaux

De nombreux sites sont domiciliés à l’étranger et cela pose souvent problème en cas de litige. En effet, les droits des consommateurs français ont tendance à se dissoudre dès lors que l’on passe les frontières.