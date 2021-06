Réouverture des salles intérieures, assouplissement du télétravail, pass sanitaire, etc. On revient en détail sur les nouvelles règles en vigueur.

Ce 9 juin 2021 marque une nouvelle étape dans le processus de déconfinement. De nouvelles règles vont s’appliquer dans les restaurants, bars, mais aussi sur le lieu de travail. On fait le point sur ce qui change.

Le couvre-feu est décalé à 23 heures Premier principal changement : à partir de ce 9 juin 2021, le couvre-feu passe de 21 heures à 23 heures. Puis en fonction des conditions sanitaires, il devrait totalement être supprimé après le 30 juin.

Bar et restaurant : réouverture des salles en intérieur Alors que les terrasses des bars et restaurants sont rouvertes depuis le 19 mai 2021, les clients vont de nouveau pouvoir s’attabler dans les salles intérieures. Toutefois, ce ne sera pas plus de 6 personnes par table, avec une jauge d’accueil fixée à 50 %. Et il y a aussi du changement concernant les terrasses : à l’extérieur, les bars et restaurants pourront accueillir autant de clients qu’ils le peuvent. À partir de ce mercredi 9 juin 2021, les professionnels vont également devoir mettre en place un cahier de rappel. Il sera disponible en version numérique en scannant un QR Code via l’application TousAntiCovid ou en version papier. Par ailleurs, il sera toujours interdit de consommer debout, en intérieur comme en terrasse et le port du masque sera obligatoire dès 11 ans.

Assouplissement du télétravail Ce mercredi 9 juin 2021 marque la fin du 100 % de télétravail pour les salariés qui peuvent effectuer leurs tâches à distance. Cependant, cela ne signifie pas le retour en présentiel à 100 %. Les employeurs, en concertation avec les syndicats ou les représentants du personnel, doivent donc trouver un juste milieu. Pour prendre un exemple, dans la fonction publique, il est prévu de faire trois jours de télétravail par semaine. Autre changement pour les salariés : c’est le retour des moments de convivialité comme les pots de départ. Cependant, il est recommandé de les organiser en extérieur, avec un maximum de 25 personnes masquées. Enfin, les salariés pourront de nouveau manger à la même table, dans la limite de 6 personnes à la fois. De plus, la cantine d’entreprise devra avoir une jauge d’occupation de 50 %.

Le pass sanitaire obligatoire pour accéder à certains lieux Ce 9 juin 2021, c’est également l’entrée en vigueur du pass sanitaire pour toutes les personnes de plus de 11 ans. Ce document permettra d’entrer dans certains lieux accueillant plus de 1 000 personnes : salons, salles de jeux, événements sportifs, spectacles, etc. En revanche, il ne sera pas exigé pour les activités de la vie quotidienne : grands magasins, cinémas, lieux de culte, parcs d’attractions, etc. Concrètement, il comportera une preuve de vaccination contre la Covid-19, un test PCR négatif de moins de 48 heures ou encore un certificat d’immunité naturelle. Ainsi, pour avoir accès au lieu dans lequel le pass sanitaire sera exigé, il faudra le présenter sous la forme d’un QR Code disponible dans l’application TousAntiCovid ou au format papier. En effet, le document est remis lors de la vaccination ou lors d’un test PCR.

Quel changement du côté des voyages ? Bonne nouvelle pour les voyageurs vaccinés. À partir de ce mercredi 9 juin 2021, s’ils partent en vacances dans l’un des pays de l’Union européenne, ils n’auront plus besoin de réaliser un test PCR lors de leur retour en France. Par ailleurs, le pass sanitaire devient obligatoire pour les voyages en provenance et en direction de la Corse et de l’outre-mer.

Les parcs d’attractions peuvent rouvrir Les parcs d’attractions vont progressivement rouvrir. Ainsi, après plusieurs mois de fermeture, le Futuroscope et le Parc Astérix accueillent de nouveau leurs clients dès ce 9 juin 2021. Le 10 juin, ce sera au tour du Puy du Fou d’accueillir ses premiers visiteurs. En revanche, les fans de Mickey vont devoir un peu patienter. La date de réouverture de Disneyland Paris est prévue pour le 17 juin. Notons que le pass sanitaire n’est pas exigé à l’entrée et que le port du masque reste obligatoire. De plus, la jauge d’accueil sera réduite à 65 %.