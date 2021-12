Les salariés à domicile et les assistantes maternelles qui touchent moins de 2 000 euros par mois pourront bénéficier de l’indemnité inflation . Alors comment cette aide de 100 euros leur sera-t-elle versée ?

Ce lundi 6 décembre, Olivier Véran et Jean Castex ont fait de nouvelles annonces pour faire face à la 5e vague. Voici ce qu’il faut retenir de leurs discours.

Dans les prochains jours, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans va débuter en France. Alors qui est concerné et quel est le calendrier ? On fait le point.

Chômage

Pôle emploi a publié son calendrier des paiements et de l’actualisation pour l’année 2022. On vous en dit plus dans cet article.