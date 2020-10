Trouver un logement quand on est étudiant peut parfois être un vrai défi. Entre les affectations tardives, les stages à l’étranger, les budgets serrés et les besoins d’autonomie, il peut être tentant de se précipiter à la première occasion. Pour autant, la conclusion d’un contrat de location nécessite de prendre quelques précautions afin d’éviter les déconvenues. Tour du sujet.

Si vous êtes accompagné, la collecte d’informations sera plus complète et un autre avis peut être utile.

Le propriétaire est tenu de louer un logement sans vices cachés. Toutefois, il convient de rester en éveil sur l’ état du logement et ses équipements s’il en contient.

De plus, un certain nombre d’indications supplémentaires comme le diagnostic de performance énergétique doivent vous être transmises.

Il est indispensable de lire le bail avec attention avant de le signer. Nombre de litiges entre propriétaires et locataires peuvent ainsi être évités ultérieurement.

Si vous faites appel aux services d’une agence immobilière , celle-ci vous facturera des honoraires sur l’organisation des visites, la constitution du dossier de location, la rédaction du bail et l’établissement de l’état des lieux entrant. Depuis 2017, les professionnels de l’immobilier ont l’ obligation d’afficher le barème des honoraires en vitrine et en ligne.

Si un propriétaire vous réclame un chèque ou un mandat de réservation, c’est illégal et, très souvent, le signe d’une arnaque.

En exigeant une pièce non autorisée, le bailleur est passible d’une amende de 3 000 € s’il est une personne physique et de 15 000 € s’il est une personne morale.

Votre garant qui se porte caution pour vous devra fournir également une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un ou plusieurs justificatifs permettant d’évaluer sa solvabilité.

Avant la signature du bail, le propriétaire a le droit de s’informer sur votre identité et votre solvabilité .

L’état des lieux entrant

L’état des lieux d’entrée est réalisé à la remise des clés.

Il décrit l’état de l’appartement à votre arrivée dans les lieux et doit être effectué en présence du bailleur et signé par les deux parties.

Avant d’y apposer votre signature, il convient de s’assurer que toutes vos remarques et réserves y ont été inscrites.

À cette occasion, il est primordial d’être très attentif, voire pointilleux, car lorsque vous effectuerez l’état des lieux de sortie, le propriétaire sera en droit de vous tenir responsable des défauts et dégradations qui n’auraient pas été notés sur le document. Il pourra ainsi conserver le dépôt de garantie que vous avez versée.

Vous disposez de 10 jours pour signaler une irrégularité non mentionnée sur l’état des lieux.