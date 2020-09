À la signature du bail locatif, les propriétaires s’assurent généralement de la solvabilité de leurs locataires. Pourtant, cela n’empêche pas les défauts de paiement de certaines mensualités. Dans cette situation, différentes solutions existent pour les locataires et pour les propriétaires. Le point sur les recours en cas de difficultés et sur le déroulement d’une procédure d’expulsion.

En effet, en plus des aides sociales nationales, il existe des solutions départementales telles que le FSL ou encore des dispositifs locaux ponctuels auprès du CCAS par exemple.

Dès le premier impayé, il est fortement conseillé aux propriétaires de réagir le plus tôt possible , car les procédures de recouvrements ou d’expulsions peuvent être longues et coûteuses. Avant d’en arriver là, il existe plusieurs recours.

Si le juge estime que la faute du locataire est suffisamment grave pour justifier la procédure du propriétaire, il peut alors procéder directement à la résiliation du bail et à l’expulsion.

Si le contrat de location ne contient pas de clause résolutoire, le propriétaire peut directement assigner son locataire devant le tribunal judiciaire par acte d’huissier afin de demander la résiliation du bail et l’expulsion.

À défaut, le propriétaire peut saisir le tribunal afin de faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion.

Dans ce cas, le propriétaire envoie un commandement de payer par acte d’huissier au locataire et à sa caution s’il en a une.

Dès le premier loyer impayé, le propriétaire du logement peut envoyer un courrier en LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) à son locataire pour lui demander de régler sa dette dans les plus brefs délais.

La procédure d’expulsion du locataire

L’expulsion doit être faite par un huissier. Si le propriétaire procède à l’expulsion lui-même, il encourt 3 ans de prison et 30 000 € d’amende.

L’huissier peut se présenter au logement en ayant prévenu le locataire ou non, entre 6 heures et 21 heures, tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés.

En présence du locataire ou non

Si le locataire est présent dans le logement et ne présente aucune résistance le jour de l’expulsion, l’huissier récupère les clés et dresse un procès-verbal dans lequel il dresse l’inventaire des meubles présents et leurs emplacements.

Si le locataire est présent, mais refuse d’ouvrir la porte, l’huissier ne peut pas pénétrer dans le logement. Il doit alors demander à la préfecture l’intervention des forces de police.

Si le locataire est absent le jour de l’expulsion, l’huissier doit faire appel à un serrurier ainsi qu’aux forces de police pour pénétrer dans le logement. Il dresse le procès-verbal, et fait retirer les meubles et changer la serrure. Le locataire est informé qu’il ne peut plus entrer dans le logement par une affiche laissée sur la porte par l’huissier.