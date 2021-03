Une nouvelle carte d’identité, avec sa puce électronique et son format carte bancaire, va être déployée sur l'ensemble du territoire d'ici l'été. À partir du 2 août 2021, l’ancienne carte d’identité, que nous connaissions depuis 1987, ne pourra plus être délivrée.

Vaccination

Vous souhaitez vous faire vacciner contre la Covid-19, mais vous ne savez pas comment obtenir un rendez-vous ? Découvrez dans cet article tous les moyens et les plateformes permettant d'en décrocher un.



Lundi 15 mars, la France et de nombreux pays européens ont suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, en raison de potentiels effets secondaires. Jeudi 18 mars, l'Agence européenne des médicaments a assuré que le vaccin est "sûr et efficace". Aujourd'hui, la Haute Autorité de santé a donné son feu vert pour relancer la campagne de vaccination en réservant toutefois l'utilisation d'AstraZeneca aux plus de 55 ans.