Qu’est-ce qui va changer en 2022 ? Cette question, vous êtes nombreux à vous la poser. Pour cette raison, on vous récapitule les principaux bouleversements et les grandes nouveautés qui vont entrer en vigueur à compter du 1er janvier.

Ceux qui ont perçu en 2021 entre 26 070 euros et 74 545 euros de revenu seront quant à eux imposés à hauteur de 30 %. Enfin, au-delà de 160 336 euros de revenu imposable, ce sera 45 %.

En raison de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu évolue en 2022 . Concrètement, les contribuables qui ont perçu en 2021 moins de 10 225 euros de revenu imposable ne paieront pas cet impôt. Les contribuables se trouvant entre 10 225 et 26 070 euros de revenu seront imposés à hauteur de 11 %.

Pour mémoire, jusqu’à présent, seules les mineures ne devaient pas payer leurs pilules. Notons que les préservatifs ainsi que les pilules de 3e et de 4e génération ne sont toujours pas remboursés.

En revanche, la taxe foncière va, quant à elle, augmenter, alors qu’elle a déjà explosé dans de nombreuses communes. En effet, les bases locatives cadastrales qui servent de base au calcul de cet impôt vont croître de 3,4 % en 2022. Notons que les conseils municipaux peuvent également décider de hausses plus importantes.

La loi anti-gaspillage : des nouveautés en 2022

Plusieurs mesures de la loi anti-gaspillage vont entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, les sachets de thé en plastique qui ne sont pas biodégradables seront interdits. Les restaurants ne pourront plus proposer gratuitement des jouets en plastique pour les enfants et devront indiquer de manière visible la possibilité pour leurs clients de demander gratuitement un verre d’eau.

Le suremballage plastique des légumes et des fruits frais pesant moins de 1,5 kg sera également prohibé. Par ailleurs, les établissements qui accueillent du public devront obligatoirement posséder au moins une fontaine d’eau potable. Enfin, les journaux et les publicités ne pourront plus être expédiés dans un emballage plastique.